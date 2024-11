As Tyler, the Creator launches his new album CHROMAKOPIA, he has announced a world tour.

The 2025 outing includes legs in North America, Europe and Australia. The North American leg includes three Canadian dates: Vancouver on February 28, Montreal on July 22 and Toronto on July 24. All three of them are with Lil Yachty and Paris Texas.

UPDATE (10/30, 11:41 a.m. ET): Following various (ongoing) presales, Tyler, the Creator has added additional shows in several cities, including Toronto. See the updated itinerary below, with the new dates in bold.

Tickets go on sale next Friday (November 1) at 10 a.m. local time. CHROMAKOPIA is out October 28.

Tyler, the Creator 2025 Tour Dates:

02/04 Saint Paul, MN - Xcel Energy Center

02/06 Milwaukee, WI - Fiserv Forum

02/08 Kansas City, MO - T-Mobile Center

02/11 Denver, CO - Ball Arena

02/14 Los Angeles, CA - Crypto.com Arena

02/15 Los Angeles, CA - Crypto.com Arena

02/17 Los Angeles, CA - Crypto.com Arena

02/18 Los Angeles, CA - Crypto.com Arena

02/20 Los Angeles, CA - Crypto.com Arena

02/21 Los Angeles, CA - Crypto.com Arena

02/23 Sacramento, CA - Golden 1 Center

02/24 Oakland, CA - Oakland Arena

02/26 Portland, OR - Moda Center

02/28 Vancouver, BC - Rogers Arena *^

03/02 Seattle, WA - Climate Pledge Arena

03/03 Seattle, WA - Climate Pledge Arena

03/05 San Francisco, CA - Chase Center

03/07 Las Vegas, NV - MGM Grand Garden Arena

03/09 San Diego, CA - Pechanga Arena San Diego

03/10 San Diego, CA - Pechanga Arena San Diego

03/12 Phoenix, AZ - Footprint Center

03/15 Austin, TX - Moody Center

03/16 Austin, TX - Moody Center

03/17 Dallas, TX - American Airlines Center

03/19 Houston, TX - Toyota Center

03/21 Atlanta, GA - State Farm Arena

03/22 Orlando, FL - Kia Center

03/24 Miami, FL - Kaseya Center

03/26 Charlotte, NC - Spectrum Center

03/28 Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

03/29 Columbus, OH -Schottenstein Center

04/01 Washington, D.C. - Capital One Arena

04/25 Antwerp, BE - Sportpaleis

04/27 Paris, FR - Accor Arena

04/30 Milan, IT - Unipol Forum

05/01 Zurich, CH - Hallenstadion

05/02 Frankfurt, DE - Festhalle

05/04 Cologne, DE - LANXESS Arena

05/06 Oslo, NO - Oslo Spektrum

05/07 Copenhagen, DK - Royal Arena

05/09 Prague, CZ - O2arena

05/10 Krakow, PL - TAURON Arena Krakow

05/12 Berlin, DE - Uber Arena

05/14 Amsterdam, NL - Ziggo Dome

05/17 Birmingham, UK - Utilita Arena Birmingham

05/19 London, UK - The O2

05/21 London, UK - The O2

05/24 Dublin, IE - 3Arena

05/27 Manchester, UK - Co-op Live

05/30 Glasgow, UK - OVO Hydro

06/27 Cincinnati, OH - Heritage Bank Center

06/28 Cleveland, OH - Rocket Mortgage Fieldhouse

06/30 Chicago, IL - United Center

07/01 Chicago, IL - United Center

07/03 Detroit, MI - Little Caesars Arena

07/05 Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

07/06 Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

07/08 Boston, MA - TD Garden

07/09 Boston, MA - TD Garden

07/11 Baltimore, MD -CFG Bank Arena

07/12 Raleigh, NC - Lenovo Center

07/14 New York, NY - Madison Square Garden

07/15 New York, NY - Madison Square Garden

07/17 Brooklyn, NY - Barclays Center

07/22 Montreal, QC - Bell Centre

07/24 Toronto, ON - Scotiabank Arena

07/25 Toronto, ON - Scotiabank Arena

07/27 Newark, NJ - Prudential Center

08/18 Auckland, NZ - Spark Arena

08/22 Melbourne, Australia - Rod Laver Arena

08/23 Melbourne, Australia - Rod Laver Arena

08/26 Sydney, Australia - Qudos Bank Arena

08/27 Sydney, Australia - Qudos Bank Arena

08/30 Brisbane, Australia - Brisbane Entertainment Centre

09/04 Perth, Australia - RAC Arena