Diana BraithwaiteTanika CharlesKellyLee EvansMeghan ParnellCrystal ShawandaAlison YoungCarrie ChesnuttJenie ThaiMarie GoudySelena Evangeline
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Women's Blues RevueMassey Hall
Doors open @ Nov 30, 2024, 1:00 AM
- Diana Braithwaite
- Tanika Charles
- KellyLee Evans
- Meghan Parnell
- Crystal Shawanda
- Alison Young
- Carrie Chesnutt
- Jenie Thai
- Marie Goudy
- Selena Evangeline
$40+
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