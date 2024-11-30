Diana BraithwaiteTanika CharlesKellyLee EvansMeghan ParnellCrystal ShawandaAlison YoungCarrie ChesnuttJenie ThaiMarie GoudySelena Evangeline

Women's Blues Revue

Massey Hall
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Doors open @ Nov 30, 2024, 1:00 AM

  • Diana Braithwaite
  • Tanika Charles
  • KellyLee Evans
  • Meghan Parnell
  • Crystal Shawanda
  • Alison Young
  • Carrie Chesnutt
  • Jenie Thai
  • Marie Goudy
  • Selena Evangeline

$40+

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