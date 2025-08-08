Algernon Cadwallader
This Week's Newly Announced Tours, Including Doechii, the Guess Who and Freddie Gibbs: August 8, 2025
PUBLISHED Aug 8, 2025
The first week of August has been pretty Ontario-centric when it comes to newly announced Canadian tours, which include Doechii's (pictured...
Algernon Cadwallader Detail First New Album in 14 Years, North American Tour
PUBLISHED Aug 5, 2025
After reuniting in 2022, Algernon Cadwallader have announced their first new album in 14 years. The influential emo revivalists are...